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Емельянов Вас. Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Емельянов Вас. Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Филипповской

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