Лютаев Вас. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛютаев Вас. Мих.

Лютаев Вас. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лютаев Вас. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Керчемской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.