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Мешалкин Никита Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мешалкин Никита Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Валяевск. в., д. Тернов.

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