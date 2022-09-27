Легздин Фриц Замуэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегздин Фриц Замуэль

Легздин Фриц Замуэль

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Легздин Фриц Замуэль
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Митавский уезд, Фокенгофской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.