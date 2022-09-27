Очер Мих. Онисим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОчер Мих. Онисим.

Очер Мих. Онисим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Очер Мих. Онисим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Машоринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.