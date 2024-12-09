Серов Александр Гр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Александр Гр.

Серов Александр Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Серов Александр Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Семенцовск. д. Огарково.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.