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Степанов Филипп Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Филипп Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Атюрев., д. Духовкина

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