Сергеев Никол. Варфол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Никол. Варфол.

Сергеев Никол. Варфол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сергеев Никол. Варфол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Прилуцкой с. Гордеево.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.