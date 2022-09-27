Пугинский Пав. Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугинский Пав. Серг.

Пугинский Пав. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пугинский Пав. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Лемской, Тереховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.