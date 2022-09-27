Гончаренко Филимон Илларион. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Филимон Илларион.

Гончаренко Филимон Илларион.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гончаренко Филимон Илларион.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ярковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.