Дрюк Платон Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрюк Платон Афан.

Дрюк Платон Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дрюк Платон Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Гнединской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.