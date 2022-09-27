Рожков Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Василий Андреев

Рожков Василий Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рожков Василий Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Колюбовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.