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Палкин Севаст. Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Палкин Севаст. Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Журавковской

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