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Захаренко Макар

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захаренко Макар
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд, Иньковская, д. Кутух.

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