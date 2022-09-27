Галкин Федор Титыч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Федор Титыч

Галкин Федор Титыч

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Галкин Федор Титыч
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Звенигородский уезд, Лучинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.