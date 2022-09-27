Кровель Осип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКровель Осип Петрович

Кровель Осип Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кровель Осип Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Мицкунская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.