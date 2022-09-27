Аршуляк Назар Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАршуляк Назар Антонов

Аршуляк Назар Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аршуляк Назар Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Алчедатской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.