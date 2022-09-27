Колосков Федор. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосков Федор. Павл.

Колосков Федор. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колосков Федор. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Волоколамский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.