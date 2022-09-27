Коливошко Степан Михайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоливошко Степан Михайл.

Коливошко Степан Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коливошко Степан Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Редьковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.