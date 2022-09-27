Васильев Кузьма Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Кузьма Николаевич

Васильев Кузьма Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Кузьма Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, с.Покровское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.