Басов Филип. Фадеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасов Филип. Фадеев.

Басов Филип. Фадеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Басов Филип. Фадеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Никитинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.