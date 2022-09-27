Ерошкин Василий Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкин Василий Ив.

Ерошкин Василий Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ерошкин Василий Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Сергеевской, с. Мостье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.