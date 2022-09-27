Жуковский Никол. Викс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуковский Никол. Викс.

Жуковский Никол. Викс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жуковский Никол. Викс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Сокольский уезд, Черновеск., Студянки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.