Соловьев Евстигней Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Евстигней Емельянов

Соловьев Евстигней Емельянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловьев Евстигней Емельянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Бельский уезд, Батуринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.