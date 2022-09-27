Лихачев Тарас Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачев Тарас Иванов

Лихачев Тарас Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лихачев Тарас Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Усманская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.