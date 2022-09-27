Казанцев Никол. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Никол. Вас.

Казанцев Никол. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казанцев Никол. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Светлянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.