Мозерковский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМозерковский Владимир

Мозерковский Владимир

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мозерковский Владимир
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Пестиковской, д. Шестак.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.