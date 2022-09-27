Голубев Федор Коз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Федор Коз.

Голубев Федор Коз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голубев Федор Коз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, Левашовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.