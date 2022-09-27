Вербицкий Петр Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВербицкий Петр Герас.

Вербицкий Петр Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вербицкий Петр Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Повенежский уезд, Помпянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.