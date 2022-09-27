Старкус Ив. Франц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркус Ив. Франц.

Старкус Ив. Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Старкус Ив. Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.