Семенков Дмит. Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменков Дмит. Ром.

Семенков Дмит. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семенков Дмит. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лушниковкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.