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Сериков Конст. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сериков Конст. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Новохопёрский уезд, Ярковской

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