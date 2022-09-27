Ахмадеев Хадый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадеев Хадый

Ахмадеев Хадый

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахмадеев Хадый
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Петропавловская, д. Шитинар.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.