Минин Порфир. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Порфир. Гавр.

Минин Порфир. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минин Порфир. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Камышевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.