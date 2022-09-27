Коротаевский Александр Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаевский Александр Васильев.

Коротаевский Александр Васильев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коротаевский Александр Васильев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вельский уезд, Морозовск. Доровская.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.