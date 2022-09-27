Протасов Афанасий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротасов Афанасий Федоров

Протасов Афанасий Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Протасов Афанасий Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Суренской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.