Юхно Прокоф. Демид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮхно Прокоф. Демид.

Юхно Прокоф. Демид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юхно Прокоф. Демид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, с. Мурахи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.