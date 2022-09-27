Гудалин Матвей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудалин Матвей Константинович

Гудалин Матвей Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гудалин Матвей Константинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, д. Григорьевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.