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Юдицкий Абрам Гирш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юдицкий Абрам Гирш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, с. Смолянка

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