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Кузнецов Троф. Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Троф. Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Вахарорск., д. Магорка

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