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Марченко Илларион Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марченко Илларион Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Зерищенская, д. Кузнецово

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