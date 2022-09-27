Шульман Элия Изр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульман Элия Изр.

Шульман Элия Изр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шульман Элия Изр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.