Шишкин Игнат Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Игнат Федор.

Шишкин Игнат Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шишкин Игнат Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Покровской, с. Бокино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.