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Семенов Кирилл Осипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семенов Кирилл Осипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Иткульск. п. Славянск.

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