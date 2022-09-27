Бобра Нусим Берковец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобра Нусим Берковец

Бобра Нусим Берковец

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобра Нусим Берковец
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, с.Белоусовское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.