Ларин Федор Митроф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Федор Митроф.

Ларин Федор Митроф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ларин Федор Митроф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд, Березовской, Барановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.