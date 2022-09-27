Гоподзе Мелитон Сарк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоподзе Мелитон Сарк.

Гоподзе Мелитон Сарк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гоподзе Мелитон Сарк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сенакский уезд, г. Поти, Н.-Сетаки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.