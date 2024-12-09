Грунтов Станисл. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрунтов Станисл. Ив.

Грунтов Станисл. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грунтов Станисл. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Мошканск. в., д. Дубров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.