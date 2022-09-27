Алейников Мефод. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлейников Мефод. Петр.

Алейников Мефод. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алейников Мефод. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Медвеженский уезд, Поливановск. Об.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.