Шурцов Филипп Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурцов Филипп Мих.

Шурцов Филипп Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шурцов Филипп Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д. Мачи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.